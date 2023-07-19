Барбі-президентка, яку зіграла американська акторка Ісса Рей, в одному з епізодів "Барбі" з'явиться в піжамі українського бренду Sleeper.

Ісса Рей в піжамі від Sleeper

Стилісти обрали для акторки комплект Party Pajamas з подвійним пір'ям в ніжно-рожевому відтінку. Він складається з вільної сорочки з рукавами три чверті, кінці яких прикрашає пір'я та прямих штанів також з пір'ям. Костюм на 100% складається з віскози. Зараз такий комплект на сайті бренду коштує понад 11 тисяч гривень. До образу Барбі додали білу сумку через плече, а довершили його білими капцями.



Ісса Рей в піжамі від Sleeper / Фото з Shopyourmovies

Піжама Party Pajamas від українського бренду Sleeper

Хто з зірок носить одяг від Sleeper