Барби-президент, которую сыграла американская актриса Исса Рэй, в одном из эпизодов "Барби" появится в пижаме от украинского бренда Sleeper.
Исса Рэй в пижаме от Sleeper
Стилисты выбрали для актрисы комплект Party Pajamas с двойными перьями в нежно-розовом оттенке. Он состоит из свободной рубашки с рукавами три четверти, концы которых украшают перья, и прямых штанов также с перьями. Костюм на 100% состоит из вискозы. Сейчас такой комплект на сайте бренда стоит больше 11 тысяч гривен. К образу Барби добавили белую сумку через плечо, а довершили его белыми каблуками.
Исса Рэй в пижаме от Sleeper / Фото с Shopyourmovies
Пижама Party Pajamas от украинского бренда Sleeper
Кто из звезд носит одежду от Sleeper
- Кинозвезда и лауреат премии "Оскар" Джулианна Мур выбрала черный костюм с люрексовой блестящей нитью. Изделие состояло из удлиненной черной рубашки с воротником и расклешенными руками и свободных брюк с расклешенным низом.
- Актриса Мишель Уильямс сообщила о своей третьей беременности в платье от украинского бренда. Она выбрала белоснежное длинное платье на бретельках с перьями, которое является частью свадебной Pre-Spring коллекции. Известно, что изделие выполнено из EcoVero ткани, являющейся экологичным аналогом вискозы.
- Кроме того, на красных дорожках в изделиях от украинского бренда на красных дорожках появлялись Ким Кардашян, Рианна и Селена Гомес. В общем, в знаменитых пижамах с перьями красовались тоже билы Эмили Ратаковски, Кендалл Дженнер, стилистка Бланка Миро, немецкая инфлюенсер Леони Ганне, Пэрис Гилтон, Кортни Кардашян и многие другие.