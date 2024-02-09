Vogue British представил легендарную мартовскую обложку глянца, на которой позировали 40 звезд – от певиц, телеведущих, спортсменок до актрис и моделей. Женщины для обложки издания позировали в черном и белом наряде, а вот россиянка Ирина Шейк даже цинично надела на себя украинский бренд.

К теме Легендарная обложка: вышел последний номер редактора Vogue British с 40 знаменитостями

Ирина Шейк в бра от ZHILYOVA

Пользователи из Украины заметили в описании издания Vogue упоминание о бренде ZHILYOVA. Глянец отмечал, какому бренду принадлежит тот или иной наряд знаменитостей. Возмущение у украинцев вызвало то, что в украинское бра была одета именно Ирина Шейк.



Ирина Шейк в бра от украинского бренда / Фото Vogue British

В этом же образе россиянка позировала не только на фотографиях для глянца, но и на главной обложке вместе со всеми другими знаменитостями.

Украинский бренд уже отметил, что не знали этого, но хотят в будущем предотвратить такие ситуации.

К сожалению, съемки проходят в абсолютном секрете, и команда журнала не сообщает, для кого именно будут использованы айтемы бренда. О факте использования нашего бренда мы узнали с выходом запуска обложки,

– говорится в комментариях бренда ZHILYOVA.

Модель из России Ирина Шейк, которая уже много лет живет и работает в США, в начале полномасштабного вторжения вроде бы осудила войну, впоследствии призвала к миру, но не назвала Россию агрессором.

Впоследствии она вляпалас в громкий скандал из-за фашистской буквы Z. В день когда оккупанты совершили очередной террористический акт по Виннице в 2022 году, она показала своей многомиллионной аудитории, как парится в русской бане и ест салат оливье. Модель подписала фото словами "Russianzz on Wednasday" (Русские в среду)".

Многие знаменитости с начала полномасштабного вторжения не только осудили войну публично, но и начали помогать украинцам. Впрочем, есть люди, которые продались Кремлю и наблюдают за геноцидом украинцев. Какие мировые звезды поддержали путинский режим – читайте в нашем материале.