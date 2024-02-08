На мартовской обложке появились самые известные женщины из разных отраслей – от Опры Уинфри и Виктории Бекхэм до Серены Уильямс и Дуа Липы. За легендарное фото и другие фотографии в номере отвечал знаменитый фотограф Стивен Мейзел.

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Историческая обложка Vogue British

Все женщины были одеты в черные и белые наряды и гармонично позировали на фото. Это впервые в истории на обложке позируют аж 40 знаменитостей. Это наибольшее количество женщин, которые когда-либо снимались вместе для модного журнала.

Эдвард Эннинфул переживал по поводу такой идеи, поскольку все эти женщины живут в разных городах и странах. Впрочем одного декабрьского дня они все встретились на фотостудии. Ради такой обложки знаменитости съехались отовсюду – из Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Милана, Лос-Анджелеса.

Съемки проходили в Нью-Йорке на Манхэттене. Главный редактор британского Vogue вспоминает, что в определенное время в студии начали появляться модели, актрисы, певицы и спортсменки.

Позировать на обложке издания он пригласил Синди Кроуфорд и ее дочь Кайю Гербер, Сальму Хайек, Линду Евангелисту, Майли Сайрус, Джиджи Хадид и многих других. Среди знаменитостей была и модель Адвоа Абоа, которая украсила первую обложку Еннинфула в декабре 2017 года.

Редактор британского Vogue отметил, что для него было большой честью работать в таком издании и поблагодарил всех за все фантастические события, которые с ним случались в течение почти 7 лет.

Мой 76-й и последний выпуск Vogue, 6,5 лет и 153 звезды на обложках, включая этих 40 легендарных женщин,

– написал Эдвард Эннинфул.



Вышла последняя обложка британского Vogue / Фото из инстаграма глянца

Известно, что британский главный редактор издания получил новую должность глобального творческого и культурного советника Conde Nast для Vogue.

Воспоминания Эдварда Эннинфула

В своем последнем прощальном письме к читателям, Эдвард вспомнил, что пришел на должность "через год после голосования за Brexit, за несколько месяцев до того, как глобальное движение MeToo взорвалось в Голливуде, до того, как вспыхнул COVID-19 и до того, как Джордж Флойд был убит".

По его словам, не только мир постоянно меняется, но и мода, поэтому он был причастен ко многим историческим обложкам. Именно за время редакторства Эдварда Эннинфула на обложке Vogue появились 80-летние Джуди Денч и Мириам Марголис, а в 2020 году Лаверн Кокс стала первой трансгендерной моделью. Своими любимыми обложками он назвал Бейонсе на лошади, Рианну с ребенком, фотографии с Адель, Тимоти Шаламе, Билли Айлиш и многими другими.

Фото знаменитостей для последней обложки Эдварда Эннинфула