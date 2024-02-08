На березневій обкладинці постали найвідоміші жінки з різних галузей – від Опри Вінфрі та Вікторії Бекхем до Серени Вільямс та Дуа Ліпи. За легендарне фото та інші світлини в номері відповідав знаменитий фотограф Стівен Мейзел.

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Історична обкладинка Vogue British

Усі жінки були одягнені в чорне та біле вбрання та гармонійно позували на фото. Це вперше в історії на обкладинці позують аж 40 знаменитостей. Це найбільша кількість жінок, які коли-небудь знімалися разом для модного журналу.

Едвард Еннінфул переживав щодо такої ідеї, оскільки всі ці жінки живуть в різних містах та країнах. Втім одного грудневого дня вони всі зустрілися на фотостудії. Заради такої обкладинки знаменитості з’їхалися звідусіль – з Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Мілана, Лос-Анджелеса.

Зйомки проходили у Нью-Йорку на Манхеттені. Головний редактор британського Vogue згадує, що в певний час у студії почали з’являтися моделі, акторки, співачки та спортсменки.

Позувати на обкладинці видання він запросив Сінді Кроуфорд та її доньку Кайю Гербер, Сальму Гаєк, Лінду Євангелісту, Майлі Сайрус, Джіджі Хадід та багатьох інших. Серед знаменитостей була й модель Адвоа Абоа, яка прикрасила першу обкладинку Еннінфула у грудні 2017 року.

Редактор британського Vogue зазначив, що для нього було великою честю працювати у такому виданні та подякував всім за всі фантастичні події, які з ним траплялися впродовж майже 7 років.

Мій 76-й і останній випуск Vogue, 6,5 років і 153 зірки на обкладинках, включаючи цих 40 легендарних жінок,

– написав Едвард Еннінфул.



Вийшла остання обкладинка британського Vogue / Фото з інстаграму глянцю

Відомо, що британський головний редактор видання отримав нову посаду глобального творчого та культурного радника Conde Nast для Vogue.

Спогади Едварда Еннінфула

У своєму останньому прощальному листі до читачів, Едвард згадав, що прийшов на посаду "через рік після голосування за Brexit, за кілька місяців до того, як глобальний рух MeToo вибухнув у Голлівуді, до того, як спалахнув COVID-19 та до того, як Джорджа Флойда було вбито".

За його словами, не лише світ постійно змінюється, але й мода, тож він був причетний до багатьох історичних обкладинок. Саме за час редакторства Едварда Еннінфула на обкладинці Vogue з’явилися 80-річні Джуді Денч та Міріам Марголіс, а в 2020 році Лаверн Кокс стала першою трансгендерною моделлю. Своїми улюбленими обкладинками він назвав Бейонсе на коні, Ріанну з дитиною, світлини з Адель, Тімоті Шаламе, Біллі Айліш та багатьма іншими.

Фото знаменитостей для останньої обкладинки Едварда Еннінфула