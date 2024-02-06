За словами актора, це вперше за два роки він одягнув класичний костюм, адже із початком повномасштабного вторгнення Ахтем Сеітаблаєв вступив до лав Територіальної Оборони міста Києва.

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Андреас Білоус, засновник Andreas Moskin, розповідає, що в цьому кампейні бренд намагався донести до своєї аудиторії важливість відстоювати свою позицію за будь-яких умов та не боятися самовираження, зокрема через одяг. Засновники бренду вважають, що Ахтем Сеітаблаєв – ідеальний герой для цього кампейну.

Рішення залучити до зйомок наречену Ахтема було спонтанним. Просто ми мимоволі схопили у кадрі і виявилося, що вони разом виглядають дуже органічно,

– розповів Андреас Білоус.

Ахтем Сеітабалєв приміряв вишуканий сірий смокінг та пообіцяв, що з'явиться в ньому презентації своїх кінопроєктів за кордоном. Наразі актор чітко дотримується воєнного дрес-коду, утім зізнається, що прогулятися в класичному образі вулицями Львова було для нього великим задоволенням та можливістю відволіктися бодай на кілька хвилин.

На відеоролику наречена Ахтема позувала разом з ним у штанному сірому костюмі в картатий принт та чорній водолазці. Її образ доповнювала чорна сумка та класичні лофери.

Що відомо про наречену Ахтема Сеітаблаєва

Обраницю українського режисера та актора звати Мар'яна Боцвинюк. Вона є молодшою за Ахтема на 20 років. Раніше жінка працювала у консульському відділі посольства України у Білорусі. Зокрема, Мар'яна займалась поверненням додому українців.