Олена Зеленська завжди має приголомшливий вигляд, зазначає 24 Канал. На офіційних заходах та державних зустрічах вона дотримується дрес-коду, а для неофіційних виходів обирає кежуальне та лаконічне вбрання.

Цікаво Як змінилася мода за 100 років: Андре Тан показав вражаючий відеоролик

Улюблене вбрання Олени Зеленської

Простеживши всі образи першої леді, можна помітити, що найбільше вона любить мінімалізм. У її виходах є доволі мало яскравих речей, здебільшого основний кістяк складають класичні кольори та нейтральні відтінки. Її улюблена палітра кольорів – чорний, білий, молочний, бежевий, сірий чи коричневий колір.

Олена Зеленська завжди обирає вбрання від українських брендів, тож має у своєму гардеробі чимало костюмів, суконь, блуз, штанів чи спідниць українських дизайнерів та дизайнерок. Найчастіше дружина гаранта обирає костюми зі структурованими жакетами та штанами палаццо. І це не дивно, адже саме вони їй неймовірно личать.

Наталія Каменська про роботу з першою леді

За образи першої леді відповідає співзасновниця бренду Gunia Project Наталія Каменська. У цьогорічному свіжому інтерв’ю для Beauty Hub вона розповіла, як це – працювати з Оленою Зеленською та про основну формулу її стилю.

Стилістка каже, що працює з першою леді за формулою «утримання балансу між класикою та сучасністю». Втім класику вони інтерпретують завдяки унікальним елементам дизайнерів. Саме певні деталі роблять акценти на одязі. За словами Наталії Каменської, вони намагаються активно представляти український дизайн через вбрання першої леді.



Наталія Каменська з Оленою Зеленською / Фото Elle

Якщо Олена Зеленська вирушає за кордон, то стилістка ретельно готується до таких поїздок: вивчає протокол та консультується з експертами з етикету. Для важливих подій чи зустрічей існує узагальнений протокол, який забороняє відкривати плечі, лікті чи щиколотки.

Також речі для першої леді не шиють, а вже працюють з наявним гардеробом. Після повномасштабного вторгнення особливу увагу вирішили зосередити на лаконічному стилі, який підкреслює силу, розум, інтелігентність та культуру Олени Зеленської.

Стилістка також відзначила, що в образах дуже важливими є прикраси, які додають певної завершеності. Наталія Каменська дбає про вибір брошок, деякі розробляють спеціально для першої леді. Також в образах використовують вінтажні прикраси, які несуть сенсовий посил.

Красиві образи Олени Зеленської

Для робочої зустрічі з президенткою Єврокомісії Олена Зеленська обрала діловий образ у розкішному чорному костюмі.



Стильні образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

На зустріч щодо обговорення гендерного розриву в оплаті праці Олена Зеленська одягнула комплект вбрання у коричнево-шоколадному кольорі.



Стильні образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Для поїздки в Азію перша леді України обрала білосніжний костюм з жакетом-кімоно та прямими штанами зі стрілками.



Стильні образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Для першого виходу в Ізраїлі перша леді України одягнула діловий молочний костюм – спідницю прямого крою та подовжений піджак на ґудзиках з розширеними рукавами й коміром-стійкою.



Стильні образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Для інтерв'ю перша леді обрала брошку, яку харківський ювелір Станіслав Дрокін створив з уламка ракети.



Стильні образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

На робочу зустріч Олена Зеленська одягнула коричневий штанний костюм в шоколадному відтінку, що складається з двобортного жакета та прямих штанів.



Стильні образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Для зустрічі з прем'єр-міністром Катару Олена Зеленська підібрала сіро-м'ятний костюм від українського бренду Gasanova.



Стильні образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Для візиту в Данію Олена Зеленська підібрала молочний штанний костюм, який складається з прямих штанів та піджака з цікавим кроєм.



Стильні образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді