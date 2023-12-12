Сеітаблаєв старший за свою кохану на 20 років. Раніше жінка працювала у консульському відділі посольства України у Білорусі. Зокрема, Мар'яна займалась поверненням додому українців.

Вау З новою коханою: Ахтем Сеітаблаєв замилував мережу щасливими фото

Ахтем Сеітаблаєв поділився, як знайомив наречену з донькою

Після того, як пара заручилась, вони стали частіше з'являтися на публіці. Ахтем висловився про свою кохану – Мар'яну.

Напевно, в першу чергу, моє бажання відчувати себе людиною, яка перебуває поруч або поруч, з якою є точно не секретар, до якої ти маєш і відчуття,

– сказав він.

Актор розповів, що вже представив своїй старшій доньці Назлі свою обраницю. Це було рішення саме Сеітаблаєва. Адже він вважає свої стосунки серйозними, тому й познайомив доньку з нареченою.

Ставлячи себе на місце будь-якого батька, ти розумієш, що якщо у тебе серйозні наміри, якщо ти дійсно так себе відчуваєш і ви так себе відчуваєте, то це буде вірним і правильним рішенням для того, щоб захистити навіть від вашого ставлення, принаймні зробити крок, який не є складним,

– розтлумачив актор.

Водночас режисер поділився, що не бачиться наживо з молодшою донькою Сафіє. Все тому, що під час великої війни дитина з мамою Іванною переїхали за кордоном. Ахтем сподівається, що їхнє спілкування відновиться.

Я вірю в це, сподіваюся. І в цьому випадку, просто виходячи з того факту, що я батько і я доросліший, я маю, першою чергою, багато чого зробити, щоб це побудувалося. Дуже сподіваюсь, що для того, щоб все це відбулося, відбудувалося, потрібно було не так багато часу,

– зазначив він.

Актор також не має змоги бачитися з сином Селімом, тому що він живе в тимчасово окупованому Криму та навчається там.

Він навчається. Зараз в академічній відпустці. Допомагає діду. Я пишаюся зі своїми дітьми. Вони набагато мудріші,

– додав Сеітаблаєв.

Про стосунки з новою обраницею