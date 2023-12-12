Сеитаблаев старше своей любимой на 20 лет. Ранее женщина работала в консульском отделе посольства Украины в Белоруссии. В частности, Марьяна занималась возвращением домой украинцев.
Вау С новой любимой: Ахтем Сеитаблаев восхищал сеть счастливыми фото
Ахтем Сеитаблаев поделился, как знакомил невесту с дочерью
После того как пара обручилась, они стали чаще появляться на публике. Ахтем высказался о своей любимой – Марьяне.
Наверное, в первую очередь, мое желание чувствовать себя человеком, находящимся рядом или рядом с которым есть точно не секретарь, к которому ты испытываешь и ощущение,
– сказал он.
Актер рассказал, что уже представил своей старшей дочери Назле свою избранницу. Это было решение именно Сеитаблаева. Ведь он считает свои отношения серьезными, потому и познакомил дочь с невестой.
Ставя себя на место любого отца, ты понимаешь, что если у тебя серьезные намерения, если ты действительно так себя чувствуешь и вы так себя чувствуете, это будет верным и правильным решением для того, чтобы защитить даже от вашего отношения, по крайней мере сделать шаг, не сложный,
– объяснил актер.
В то же время режиссер поделился, что не видится вживую с младшей дочерью Сафие. Все потому, что во время великой войны ребенок с мамой Иванной переехали за границу. Ахтем надеется, что их общение возобновится.
Я верю в это, надеюсь. И в этом случае, просто исходя из того факта, что я отец и я взрослее, у меня, в первую очередь, многое сделать, чтобы это построилось. Очень надеюсь, что для того, чтобы все это произошло, отстроилось, нужно было не так много времени,
– отметил он.
Актер также не имеет возможности видеться с сыном Селимом, потому что он живет во временно оккупированном Крыму и учится там.
Он учится. Сейчас в академическом отпуске. Помогает деду. Я горжусь со своими детьми. Они гораздо мудрее,
– добавил Сеитаблаев.
Об отношениях с новой избранницей
- В июне Ахтем Сеитаблаев впервые появился на публике с новой любимой. Они посетили допремьерный показ нового исторического расследования команды Акима Галимова "Рашизм. История болезни". Примечательно, что пара не стеснялась камер и держалась за руки.
- В сентябре актер неожиданно сделал предложение новой любимой Марьяне Боцвинюк. Девушка согласилась стать его женой. Пара поделилась счастливым фото, на котором девушка показала кольцо.
- Известно, что ранее Ахтем более 10 лет состоял в браке с продюсером Иванной Дядюрой. Однако в 2021 году супруги развелись. Они воспитывают общую дочь Сафие.