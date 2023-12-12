Сеитаблаев старше своей любимой на 20 лет. Ранее женщина работала в консульском отделе посольства Украины в Белоруссии. В частности, Марьяна занималась возвращением домой украинцев.

Вау С новой любимой: Ахтем Сеитаблаев восхищал сеть счастливыми фото

Ахтем Сеитаблаев поделился, как знакомил невесту с дочерью

После того как пара обручилась, они стали чаще появляться на публике. Ахтем высказался о своей любимой – Марьяне.

Наверное, в первую очередь, мое желание чувствовать себя человеком, находящимся рядом или рядом с которым есть точно не секретарь, к которому ты испытываешь и ощущение,

– сказал он.

Актер рассказал, что уже представил своей старшей дочери Назле свою избранницу. Это было решение именно Сеитаблаева. Ведь он считает свои отношения серьезными, потому и познакомил дочь с невестой.

Ставя себя на место любого отца, ты понимаешь, что если у тебя серьезные намерения, если ты действительно так себя чувствуешь и вы так себя чувствуете, это будет верным и правильным решением для того, чтобы защитить даже от вашего отношения, по крайней мере сделать шаг, не сложный,

– объяснил актер.

В то же время режиссер поделился, что не видится вживую с младшей дочерью Сафие. Все потому, что во время великой войны ребенок с мамой Иванной переехали за границу. Ахтем надеется, что их общение возобновится.

Я верю в это, надеюсь. И в этом случае, просто исходя из того факта, что я отец и я взрослее, у меня, в первую очередь, многое сделать, чтобы это построилось. Очень надеюсь, что для того, чтобы все это произошло, отстроилось, нужно было не так много времени,

– отметил он.

Актер также не имеет возможности видеться с сыном Селимом, потому что он живет во временно оккупированном Крыму и учится там.

Он учится. Сейчас в академическом отпуске. Помогает деду. Я горжусь со своими детьми. Они гораздо мудрее,

– добавил Сеитаблаев.

Об отношениях с новой избранницей