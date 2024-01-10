На этот раз актриса предстала в черном платье от Celine. 33-летняя Марго Робби решила отойти от розовой темы своих образов. Звезда ищет вдохновение для образов из фильма "Барби", но на этот раз блондинка решила сделать ставку на элегантность.

Читайте также Рози Гантингтон-Уайтли показала идеальное платье с вырезом на животе: стильные фото

Образ Марго Робби

Красавица выбрала длинное роскошное платье с глубоким вырезом в зоне декольте и вырезами на талии. Платье украшали серебристые вставки.

Аутфит Марго Робби на ковровой дорожке дополняли драгоценности от бренда Kwiat и пару сережек-водопадов от Fred Leighton с бриллиантами и платиной 1950-х годов.

Стилисты вложили волосы актрисы в легкие волны, а визажисты сделали макияж в коричневых тонах. Веки накрасили тенями кофейного оттенка, а губы – помадой шоколадного цвета.



Эффектный образ Марго Робби / Фото Getty Images

Лучшие образы Марго Робби

В ноябре Марго Робби, сыгравшая главную роль в фильме "Барби", посещала светские мероприятия в тематических образах куклы. Знаменитость надела розовую пижаму от украинского бренда Sleeper.

В начале декабря Марго Робби выбрала для себя коричневое кожанное платье-бюстье KILLA от украинского бренда CULTNAKED.

На церемонии вручения "Золотой глобус" Марго Робби воспроизвела наряд Барби в 1977 года. Она одела ярко-розовое вечернее платье.