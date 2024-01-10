Цього разу акторка постала у чорній сукні від Celine. 33-річна Марго Роббі вирішила відійти від рожевої тематики своїх образів. Зірка шукає натхнення для образів з фільму "Барбі" та цього разу білявка вирішила зробити ставку на елегантність.

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Образ Марго Роббі

Красуня обрала довгу розкішну сукню з глибоким вирізом в зоні декольте та вирізами на талії. Сукню прикрашали сріблясті вставки.

Аутфіт Марго Роббі на килимовій доріжці доповнювали коштовності від бренду Kwiat та пара сережок-водоспадів від Fred Leighton з діамантами та платиною 1950-х років.

Стилісти вклали волосся акторки в легенькі хвильки, а візажисти зробили макіяж в коричневих тонах. Повіки нафарбували тінями кавового відтінку, а губи – помадою шоколадного кольору.



Ефектний образ Марго Роббі / Фото Getty Images

Найкращі образи Марго Роббі

У листопаді Марго Роббі, яка зіграла головну роль у фільмі "Барбі", відвідувала світські заходи в тематичних образах ляльки. Знаменитість одягнула рожеву піжаму від українського бренду Sleeper.

На початку грудня Марго Роббі обрала для себе коричневу шкіряну сукню-бюстьє KILLA від українського бренду CULTNAKED.

На церемонії вручення "Золотий глобус" Марго Роббі відтворила вбрання Барбі 1977 року. Вона одягнула яскраво-рожеву вечірню сукню.