Зірка "Барбі" Марго Роббі відтворила ще один класичний образ своєї героїні. На церемонії вручення премії "Золотий глобус" акторка була у вбранні "Суперзірки Барбі" 1977 року – в яскраво-рожевій вечірній сукні та блискучому комбінованому боа з рюшами, спеціально розробленому Armani Privé.

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Роббі, яку номінували на премію за найкращу жіночу роль у кіномюзиклі або комедії, одягла також схожі сережки та каблучку з рожевими та білими діамантами від Лоррейн Шварц. А ще на ній були рожеві атласні човники Manolo Blahnik.

Цього вечора я справді відчуваю себе (як суперзірка Барбі – ред. 24 Канал), — додала вона.



Марго Роббі в образі Барбі / Фото Lionel Hahn/Getty Images



Суперзірка Барбі / Фото mattel

Інші виходи Марго Роббі в образах Барбі

Раніше зірка відтворила образ оригінальної ляльки Барбі "Соло в центрі уваги" 1960 року. Яскраве вбрання для Роббі створив бренд Schiaparelli.

Добірку образів, які повторила акторка, можете переглянути тут.