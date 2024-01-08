Звезда "Барби" Марго Робби воспроизвела еще один классический образ своей героини. На церемонии вручения премии "Золотой глобус" актриса была в наряде "Суперзвезды Барби" 1977 года – в ярко-розовом вечернем платье и блестящем комбинированном боа с рюшами, специально разработанном Armani Privé.

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Робби, номинированная на премию за лучшую женскую роль в киномюзикле или комедии, одела также похожие серьги и кольцо с розовыми и белыми бриллиантами от Лоррейн Шварц. А еще на ней были розовые атласные лодочки Manolo Blahnik.

В этот вечер я действительно чувствую себя (как суперзвезда Барби – ред. 24 Канал ), - добавила она.



Марго Робби в образе Барби / Фото Lionel Hahn/Getty Images



Суперзвезда Барби / Фото mattel

Другие выходы Марго Робби в образах Барби

Раньше звезда воспроизвела образ оригинальной куклы Барби "Соло в центре внимания" 1960 года. Яркий наряд для Робби создал бренд Schiaparelli.

Подборку образов, которые повторила актриса, можете просмотреть здесь.