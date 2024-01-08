Дженнифер Лопес часто посещает светские события, вечеринки и красные дорожки. К выдающимся событиям звезда тщательно готовится и к мельчайшим деталям продумывает свои образы.

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В празднование лучшей киноленты года актриса решила прийти в нежном образе в розовом цвете. Этот оттенок был чрезвычайно популярен летом 2023 года, так что Дженнифер радостно примерила его на себе.

Образ Дженнифер Лопес

Уже год от года на "Золотом глобусе" проходит не только соревнование кинокартин за победу, но и соревнование за лучший образ. Каждая знаменитость пытается поразить всех своим выходом. На этот раз это удалось Дженнифер Лопес, которая посетила событие с Беном Аффлеком в красивом платье.

Певица выбрала для себя розовое платье от бренда Nicole+Felicia фасона "русалочка". Верх платья обнажал плечи и подчеркивал зону декольте. В общем, фасон этого платья умеет удачно приковать внимание к стройной талии, ведь фасон хорошо воспроизводит женский силуэт.

Образ знаменитости дополнила длинная розовая накидка с объемными цветочными аппликациями, которые также были очень популярны в 2023 году. Певица подчеркнула образ драгоценными серьгами, массивными перстнями и браслетом. Стилисты сделали ей укладку с локонами и макияж в ее любимых коричневых тонах. Праздничный аутфит звезды дополнял клатч с камешками.



Роскошный образ Дженнифер Лопес / Фото Getty Images

Над образом Дженнифер Лопес работает целая команда специалистов – стилисты, отвечающие за одежду и прическу, визажисты, фотограф. Чаще всего для знаменитости выбирают несколько платьев на конкретное событие, чтобы из всех представленных вариантов одеть лучше всего. Как происходит этот процесс, можно было увидеть в автобиографическом фильме Дженнифер Лопес "Шоу только начинается". Актриса продемонстрировала в своем инстаграмме несколько смонтированных в видеоролик фото из гостиничного номера, в котором ее команда готовила к выдающемуся событию.