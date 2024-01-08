Дженніфер Лопес часто відвідує світські події, вечірки та червоні доріжки. До визначних подій зірка ретельно готується та до найменших деталей продумує свої образи.

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На відзначення найкращої кінострічки року акторка вирішила прийти у ніжному образі в рожевому кольорі. Цей відтінок був надзвичайно популярним влітку 2023 року, тож Дженніфер радо приміряла його на собі.

Образ Дженніфер Лопес

Вже з року в рік на "Золотому глобусі" відбувається не лише змагання кінокартин за перемогу, але й змагання за найкращий образ. Кожна знаменитість намагається вразити всіх своїм виходом. Цього разу це вдалося Дженніфер Лопес, яка завітала на подію з Беном Аффлеком в красивій сукні.

Співачка обрала для себе рожеву сукню від бренду Nicole + Felicia фасону «русалочка». Верх плаття оголював плечі та підкреслював зону декольте. Загалом фасон цієї сукні вміє вдало прикувати увагу до стрункої талії, адже фасон гарно відтворює жіночий силует.

Образ знаменитості доповнила довга рожева накидка з об’ємними квітковими аплікаціями, які також були дуже популярними у 2023 році. Співачка підкреслила образ коштовними сережками, масивними перстнями та браслетом. Стилісти зробили їй укладку з локонами та макіяж в її улюблених коричневих тонах. Святковий аутфіт зірки доповнював клатч з камінчиками.



Розкішний образ Дженніфер Лопес / Фото Getty Images