36-летняя модель имеет безупречную фигуру, поэтому всячески подчеркивает ее нарядами с вырезами. Рози известная любительница классического наряда нейтральных цветов, поэтому редко выбирает вопиющие тренды.

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В целом ее гардероб состоит из нарядов, выполненных в минималистическом стиле, из классической цветовой гаммы и является удачной инвестицией на несколько лет, ведь не содержит никаких сезонных микротрендов, которые могли бы выйти из моды уже через несколько месяцев.

Элегантные и простые силуэты, которые надевает Рози Гантингтон-Уайтли – всегда интересны и актуальны. Недавно блондинка показывала всем шелковое платье длины макси с открытыми плечами, а теперь решила продемонстрировать роскошное платье, не теряющее популярности летом 2024 года.

Образ Рози Гантингтон-Уайтли

Модель сделала несколько фото в гостиничном фойе в коричневом длинном платье-бюстье, которое обнажило ее плечи и подчеркнуло зону декольте. Платье отличается особой деталью – вырезом на животе, поэтому для такого платья нужно иметь подтянутое тело.

Розе часто ходит в спортзал, поэтому охотно примеряла платье, которое лишь подчеркивает его стройную талию. Знаменитость зачесала волосы в пучок, надела золотые серьги и дополнила образ массивными золотистыми браслетами.



Роскошный образ Рози Гантингтон-Уайтли / Фото с инстаграмма модели



Роскошный образ Рози Гантингтон-Уайтли / Фото с инстаграмма модели