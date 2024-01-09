В эти выходные Райана Гослинга и Америку Феррера сфотографировали на пресс-конференции, посвященной фильму "Барби" в BFI Southbank в Лондоне. Исполнительница роли мамы была в наряде от украинского бренда Bettter, пишет 24 Канал.

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На ней была кремовая рубашка в тонкую вертикальную полоску и укороченный жакет. Соединила их она с сатиновой мидиоюбкой и ботинками на высокой подошве.



Америка Феррера в наряде от Bettter / Фото: Shane Anthony Sinclair/Getty Images for Warner Bros

Что известно о бренде Bettter

Раньше мы писали, что это апсайклинг-бренд стилистки и streetstyle-звезды Юлии Пелипас, который она запустила в 2020 году. Они производят одежду в экологически чистых условиях в Украине, а материалы получают из секондхендов, рынков или заводских запасов.

Бренд представлен в модном доме Анджелины Джоли Atelier Joliе в Нью-Йорке.