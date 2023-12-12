Известная голливудская актриса Анджелина Джоли запустила в Нью-Йорке модный дом под своим именем. Проект Atelier Jolie стремится показать, что нравственный и экологически чистый образ жизни – это жизнь без ограничений.

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Поэтому одежду там изготавливают из подержанных вещей и винтажных материалов: клиенты могут выбирать нравящиеся детали, а один из членов команды модного дома поможет сшить или завершить вещь.

Кроме базовой коллекции самой Джоли, там представлены вещи экологически чистых модных брендов, и среди них есть украинский Bettter. Как отмечает Vogue UA, это апсайклинг-бренд стилистки и streetstyle-звезды Юлии Пелипас, который она запустила в 2020 году. Они производят одежду в экологически чистых условиях в Украине, а материалы получают из секондхендов, рынков или заводских запасов.



Костюм из коллекции Bettter / Фото bettter.us

К слову, на сайте Atelier Jolie указано, что там можно отремонтировать или переделать старый наряд, придав ему новый вид. Цель бренда – восстановить то, что планировали выбросить, чтобы создать одежду с неповторимым значением.