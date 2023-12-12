Відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі запустила у Нью-Йорку модний дім під своїм ім'ям. Проєкт Atelier Jolie прагне показати, що етичний і екологічно чистий спосіб життя – це життя без обмежень.

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Тому одяг там виготовляють з вживаних речей та вінтажних матеріалів: клієнти можуть обирати деталі, які їм подобаються, а один із членів команди модного дому допоможе пошити чи довершити річ.

Окрім базової колекції самої Джолі, там представлені також речі екологічно чистих модних брендів, і серед них є український Bettter. Як зазначає Vogue UA, це апсайклінг-бренд стилістки та streetstyle-зірки Юлії Пеліпас, який вона запустила у 2020 році. Вони виготовляють одяг в екологічно чистих умовах в Україні, а матеріали отримують із секондгендів, ринків або заводських запасів.



Костюм з колекції Bettter / Фото bettter.us

До слова, на сайті Atelier Jolie зазначено, що там можна відремонтувати або переробити старе вбрання, надавши йому новий вигляд. Мета бренду – відновити те, що планували викинути, щоб створити одяг з неповторним значенням.