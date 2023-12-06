Британська співачка Ріта Ора зʼявилася на церемонію вручення нагород British Fashion Awards у вишуканій довгій сукні з вирізом позаду. Але вразила гостей заходу інша деталь образу – шипи, що стирчали зі спини суперзірки.

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На сторінці в інстаграмі fashion-діва показала, як стилісти створювали розкішний образ жінки-рептилії. Для цього використали заготовлений макет із шипами. Його розмістили вздовж усього хребта, і витратили на це близько трьох годин.



Створення образу Ріти Ори / Скриншот з інстаграму ritaora

А чорна сукня – це частина колаборації Ріти з Primark. Усі кошти від продажів цих виробів віддадуть в організацію "Рак грудей зараз". Співачка у відео розповіла, що страшну хворобу поборола також і її мати.

Додамо, що цьогоріч одну з найпрестижніших премій у світі моди вручали у Королівському Альберт-Голі в Лондоні. Нагороду "Дизайнер року", отримав креативний директор Loewe Джонатан Андерсон, спеціальну премію за досягнення в моді віддали Сарі Бертон, а нагорода за видатні здобутки в індустрії дісталася Валентино Гаравані.