Цими вихідними Раяна Гослінга та Америку Феррера сфотографували на пресконференції, присвяченій фільму "Барбі" в BFI Southbank у Лондоні. Виконавиця ролі мами була у вбранні від українського бренду Bettter, пише 24 Канал.

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На ній була кремова сорочка у тонку вертикальну смужку та вкорочений жакет. Поєднала їх вона з сатиновою мідіспідницею і черевиками на високій підошві.



Америка Феррера у вбранні від Bettter / Фото: Shane Anthony Sinclair/Getty Images for Warner Bros

Що відомо про бренд Bettter

Раніше ми писали, що це апсайклінг-бренд стилістки та streetstyle-зірки Юлії Пеліпас, який вона запустила у 2020 році. Вони виготовляють одяг в екологічно чистих умовах в Україні, а матеріали отримують із секондгендів, ринків або заводських запасів.

Бренд представлений у модному домі Анджеліни Джолі Atelier Joliе у Нью-Йорку.