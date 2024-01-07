Таиланд – один из самых удивительных, незабываемых и экзотических уголков планеты, поэтому именно в таком месте Рози решила провести начало 2024 года.

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36-летняя знаменитость продемонстрировала в своем инстаграмме красивый кадр на фоне голубого неба и океана. Красивый кадр разбавляли розовые кусты роз.

Образ Рози Гантингтон-Уайтли

Блондинка стояла спиной к кадру босиком в платье длины макси из молочного атласа. Модель надела платье на бретельках с открытой спиной.

Такое платье будет популярно летом, ведь открытая спина до сих пор остается актуальной, а шелк или атлас идеально подходят для жаркой погоды, поскольку в этой ткани телу очень комфортно.

Как всегда, Рози придерживается своего стиля и даже на отдых выбирает нежные оттенки и простые материалы, только подчеркивающие ее красоту.

Британская манекенщица всегда любит модно одеваться и закрепила за собой статус иконы стиля. Ее обожают за то, как она из базовых вещей создает элегантные и уникальные образы.

За инстаграм-страницей жены Джейсона Стейтема следит почти 20 миллионов поклонников, так что блондинка иногда публикует целые подборки готовых образов. На своем примере она учит свою аудиторию стильно одеваться.



Красивый образ британской модели / Фото из инстаграмма Рози Гантингтон-Уайтли



Красивый образ британской модели / Фото из инстаграмма Рози Гантингтон-Уайтли