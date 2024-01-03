Новый год уже прошел, но это не значит, что нам надо забывать о праздничных платьях, пишет 24 Канал. Носить эффектные платья можно весь год, все зависит только от места событий, куда вы планируете надеть платье.

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На примере Эмили Синдлев мы выбрали 3 платья в базовых цветах, которые вы сможете носить в любое время.

Красное платье

Красный стал главным цветом осенне-зимнего сезона. Впрочем, он не собирается сбавлять обороты, поэтому будет нас радовать еще в течение 2024 года. Но, несмотря на безумную популярность красного, этот цвет принадлежит к классике, поэтому никогда не выйдет из моды.

Выбирайте для себя твидовое платье или трикотажное платье на длинный рукав или на бретельках и дополняйте ярким пальто. Также не забывайте о "вечном тренде" – платье-бюстье, которое можете совместить с чокером или кружевными перчатками.

Черное платье

Без черного платья нам не обойтись никак. Несмотря на свой строгий цвет, ни один праздник не обходится без него. Эмили Синдлев показала на себе стильный образ в коротком платье с открытыми плечами на длинный рукав и в велюровом платье с перчатками. Оба варианта останутся актуальными вне зависимости от сезона.

Белое платье

Найдите для себя свое идеальное платье расслабленного кроя, которое будет подходить и под туфли на каблуке, и под кроссовки. Важно, чтобы вам было комфортно двигаться и надевать его в любой момент – от прогулки с подругой в парке до ужина в ресторане с любимым.

Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.

Такие идеальные платья есть у Эмили Синдлев. Она примерила на себе платье с платком и платье-рубашку на длинный рукав. Фасоны этих платьев станут вашими надежными союзниками на весенне-летний сезон.