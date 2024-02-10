Стилист Эндрю Мукамал создает образы Марго Робби с тех пор, как она начала посещать мероприятия как звезда "Барби". И для нового выхода актрисы за самой престижной кинонаградой в Австралии, Мукамал выбрал чрезвычайно яркий лук, полностью соответствующий кукольному стилю.
Читайте также Россиянка Ирина Шейк надела бра от украинского бренда: фото с глянца Vogue
Образ суперзвезды
Наряд Робби – это ремейк платья "Невеста пирата", которое впервые появилось в коллекции Вествуд 1998 года, которая называлась "Привязана к мачте". Версию актрисы изготовили специально для нее, но изделие осталось почти таким же, как оригинальное: покрытое серебристыми и розовыми кристаллами Swarovski, с опущенными лямками и драпированным лифом.
Марго Робби в платье от Вивьен Вествуд / Фото Getty Images
В то же время подиумный вариант 90-х был более театральным. Образ, украшенный повязками на глазах и шляпами с картами, говорил об умении Вествуд сочетать авангард и контркультуру с дикой романтикой.
Робби отказалась от этого в пользу элегантных аксессуаров. В частности, едва заметных блестящих драгоценностей.
Лучшие образы Марго Робби
- В ноябре актриса посещала светские мероприятия в тематических образах куклы. Знаменитость надела розовую пижаму от украинского бренда Sleeper.
- Она также выбрала для себя коричневое кожаное коричневое платье-бюстье KILLA от украинского бренда CULTNAKED.
- Для "Золотого глобуса" Марго Робби воссоздала наряд Барби 1977 года – надела ярко-розовое вечернее платье.
- А на церемонии Governors Awards знаменитость была в чорном платье от Celine, которое украшали серебристые вставки, и украшениях 1950-х годов.