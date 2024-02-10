Стиліст Ендрю Мукамал створює образи Марго Роббі відтоді, як вона почала відвідувати заходи як зірка "Барбі". І для нового виходу акторки за найпрестижнішою кінонагородою в Австралії, Мукамал обрав надзвичайно яскравий лук, що повністю відповідає ляльковому стилю.
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Образ суперзірки
Вбрання Роббі – це рімейк сукні "Наречена пірата", яка вперше з’явилася в колекції Вествуд 1998 року, що називалася "Прив’язана до щогли". Версію акторки виготовили спеціально для неї, але виріб залишився майже таким самим, як оригінальний: вкритий сріблястими та рожевими кристалами Swarovski, з опущеними лямками та драпірованим ліфом.
Марго Роббі у сукні від Вівʼєн Вествуд / Фото Getty Images
Водночас подіумний варіант 90-х був більш театральним. Образ, прикрашений пов’язками на очах і капелюхами з картами, промовляв про уміння Вествуд поєднувати авангард і контркультуру з дикою романтикою.
Роббі відмовилася від цього на користь елегантних аксесуарів. Зокрема, ледь помітних блискучих коштовностей.
Найкращі образи Марго Роббі
- У листопаді акторка відвідувала світські заходи в тематичних образах ляльки. Знаменитість одягнула рожеву піжаму від українського бренду Sleeper.
- Вона також обрала для себе коричневу шкіряну сукню-бюстьє KILLA від українського бренду CULTNAKED.
- Для "Золотого глобуса" Марго Роббі відтворила вбрання Барбі 1977 року – одягнула яскраво-рожеву вечірню сукню.
- А на церемонії Governors Awards знаменитість була у чорній сукні від Celine, яку прикрашали сріблясті вставки, та прикрасах 1950-х років.