В Лондоне представили коллекцию вдохновенную фильмом "Земля" Александра Довженко
Источник:Marie Claire
Украинская дизайнер Наташа Зинько, проживающая в Лондоне, представила новую коллекцию. На Неделе мужской моды в Париже сезона весна – лето 2023 она презентовала наряды, вдохновленные фильмом "Земля" Александра Довженко.
Дизайнер посвятила новую коллекцию Украине. В ней она отразила видение последних событий в Украине.
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"Я украинка, я родилась в Одессе. Умом и сердцем я с украинцами. Там моя семья и мои друзья. Я просто не могла создать другую коллекцию, в которой бы не отразилась война. Сосредоточившись на этой коллекции, я смогла восстановить психическое равновесие и снова ощутить надежду", - Наташа Зинько.
Изделия украшены вышивкой и трезубцем. Этот принт вдохновил дизайнера на создание вещей с украинской символикой после просмотра фильма Александра Довженко "Земля", снятого в 1930 году.
Наша Зинько посвятила коллекцию Украины / Фото с Marie Claire
Наташа Зинько родилась в Одессе. Многие члены семьи остались в Украине. С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину, Наташа помогала украинцам, вынужденным покинуть свой родной дом.
Наша Зинько посвятила коллекцию Украины / Фото с Marie Claire
Наша Зинько посвятила коллекцию Украины / Фото с Marie Claire
Наша Зинько посвятила коллекцию Украины / Фото с Marie Claire
Наша Зинько посвятила коллекцию Украины / Фото с Marie Claire
Наша Зинько посвятила коллекцию Украины / Фото с Marie Claire
Какие еще бренды посвящали показ Украине
- Креативный директор бренда Balenciaga Демна Гвасалия активно поддерживает Украину с начала войны. 7 марта Модный дом провел показ новой коллекции в Париже, посвятив его Украине. На всех креслах гостей ждали футболки сине-желтого цвета, а перед началом шоу организаторы зачитали стихотворение Александра Олеся "Живи Украину, живи для красоты". В конце шоу вышли две модели в синих и желтых одеждах, которые шли сквозь снег, холод и ветер шагали по подиуму с мешками в руках. Таким образом дизайнер хотел показать всем трудный путь беженцев.
- В марте украинский дизайнер Жан Грицфельд представил свою новую коллекцию в Берлине, которую посвятил Украине. Новая коллекция бренда Jean Gritsfeldt создана в черных, серых, бежевых и белых цветах. На наряд Жан нанес патриотические слова, среди которых есть "язык", "сознание", "Украина", "новая жизнь", "смелость", "счастье", "свобода", "единство".
- Лилия Литковская 16 мая показала свою новую коллекцию в Лондоне. Дизайнер презентовала образы с желтыми повязками на руке, которые носят украинские военные. В ее коллекции представлены балаклавы и жилеты, похожие на бронежелеты, защищающие наших воинов на фронте. Модельерша всколыхнула весь подиум в конце показа, поскольку вышла с плакатом Help Mariupol, Azovstal now.