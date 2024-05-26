В течение нескольких дней Леони Гане появлялись на красной дорожке 77-го Каннского кинофестиваля в великолепных образах. Для закрытия всемирно известного кинособытия немецкий блогер выбрала эффектное кутюрное платье от бренда Nicole + Felicia.
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Образ Леони Ханне
Модная блогерша надела черное платье-бюстье с глубоким вырезом в зоне декольте, которое удачно подчеркивало ее грудь. Сверху Леони надела белоснежную накидку с объемными рукавами и многометровым шлейфом. Нежный и изящный look дополняли перчатки.
Инфлюенсерка собрала волосы в прическу, выпустила передние пряди и довершила образ роскошными ювелирными украшениями. Она надела серьги с камешками и двухъярусное колье от бренда ORLOV.
Леони Ханне уже не впервые выбирает бренд Nicole + Felicia для красной дорожки Каннского кинофестиваля. Знаменитость уже имеет в своем арсенале выходов помпезные платья. Но если раньше модница выбирала пышные платья, то в этом году сделала ставку на элегантность и изысканность.
Образы звезд на Каннском кинофестивале
- "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях на Каннском кинофестивале поразила смелым вечерним платьем с вырезами и драпировкой.
- Эльза Хоск в Каннах выбрала черно-белое платье с длинным шлейфом, которое подчеркнуло ее изящную фигуру и красоту.
- Белла Хадид на вечеринку Chopard надела серебристое платье в бельевом стиле от бренда Dsquared2. Несмотря на новые коллекции и популярные фасоны платьев, модель решила сделать ставку на винтаж и выбрала вещь из коллекции 2006 года.