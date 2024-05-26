В течение нескольких дней Леони Гане появлялись на красной дорожке 77-го Каннского кинофестиваля в великолепных образах. Для закрытия всемирно известного кинособытия немецкий блогер выбрала эффектное кутюрное платье от бренда Nicole + Felicia.

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Образ Леони Ханне

Модная блогерша надела черное платье-бюстье с глубоким вырезом в зоне декольте, которое удачно подчеркивало ее грудь. Сверху Леони надела белоснежную накидку с объемными рукавами и многометровым шлейфом. Нежный и изящный look дополняли перчатки.

Инфлюенсерка собрала волосы в прическу, выпустила передние пряди и довершила образ роскошными ювелирными украшениями. Она надела серьги с камешками и двухъярусное колье от бренда ORLOV.

Леони Ханне уже не впервые выбирает бренд Nicole + Felicia для красной дорожки Каннского кинофестиваля. Знаменитость уже имеет в своем арсенале выходов помпезные платья. Но если раньше модница выбирала пышные платья, то в этом году сделала ставку на элегантность и изысканность.

Образы звезд на Каннском кинофестивале