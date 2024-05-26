Впродовж кількох днів Леоні Гане з’являлися на червоній доріжці 77-го Каннського кінофестивалю у чудових образах. Для закриття всесвітньо відомої кіноподії німецька блогерка обрала ефектну кутюрну сукню від бренду Nicole + Felicia.

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Образ Леоні Ганне

Модна блогерка одягнула чорну сукню-бюстьє з глибоким вирізом в зоні декольте, яка вдало підкреслювала її груди. Зверху Леоні одягнула білосніжну накидку з об’ємними рукавами та кількаметровим шлейфом. Ніжний та витончений look доповнювали рукавички.

Інфлюенсерка зібрала волосся в зачіску, випустила передні пасма та довершила образ розкішними ювелірними прикрасами. Вона одягнула сережки з камінчиками та двоярусне кольє від бренду ORLOV.

Леоні Ганне вже не вперше обирає бренд Nicole + Felicia для червоної доріжки Каннського кінофестивалю. Знаменитість вже має в своєму арсеналі виходів помпезні плаття. Та якщо раніше модниця обирала пишні сукні, то цього року зробила ставку на елегантності та вишуканості.

Образи зірок на Каннському кінофестивалі