Червона доріжка Каннського кінофестивалю продовжує вражати неймовірними образами гостей. Там з'являються й українці, зокрема модель та співачка Анна Неплях.

Цікаво Аня Тейлор-Джой вийшла в світ у "нахабній" сукні: який вона мала вигляда

Анна Неплях на червоній доріжці у Каннах

Володарка титулу "Міс Всесвіт Україна" для червоної доріжки кінофестивалю обрала вишуканий образ. Це коричнева асиметрична сукня зі сміливими вирізами, довгим рукавом і драпіруванням. Вбрання від бренду EGO SUM коштує 900 євро.



Анна Неплях / Фото з інстаграму Анни Неплях

Анна Неплях доповнила свій аутфіт клатчем та золотим масивним браслетом. Вона вклала волосся назад і зробила розкішний макіяж з коричневими смокі.

Ось ще один яскравий приклад того, що якщо ти чогось дуже сильно хочеш, якщо ти у щось дуже сильно віриш, якщо ти справді цього бажаєш – це все обов'язково здійсниться, якщо докласти до цього зусиль, не сидіти і не думати, Що все з'явиться нізвідки,

– прокоментувала свою появу Анна Неплях.



Анна Неплях / Фото з інстаграму Анни Неплях

"І знаєте, є люди, які платять за те, щоб потрапити сюди, скажені гроші – від 2000 євро до 10000 євро – просто щоб доторкнутися до цього зіркового життя та оточення, але я пишаюся тим, що я не заплатила жодної копійки, аби виходити на червону доріжку", – додала модель.

Образи зірок на Каннському кінофестивалі