Красная дорожка Каннского кинофестиваля продолжает поражать невероятными образами гостей. Там появляются и украинцы, в частности модель и певица Анна Неплях.

Интересно Аня Тейлор-Джой вышла в свет в "наглом" платье: как она должна была выглядеть

Анна Неплях на красной дорожке в Каннах

Обладательница титула "Мисс Вселенная Украина" для красной дорожки кинофестиваля выбрала изысканный образ. Это коричневое асимметричное платье со смелыми вырезами, длинным рукавом и драпировкой. Наряд от бренда EGO SUM стоит 900 евро.



Анна Неплях / Фото из инстаграма Анны Неплях

Анна Неплях дополнила свой аутфит клатчем и золотым массивным браслетом. Она уложила волосы назад и сделала роскошный макияж с коричневыми смоки.

Вот еще один яркий пример того, что если ты чего-то очень сильно хочешь, если ты во что-то очень сильно веришь, если ты действительно этого хочешь – это все обязательно осуществится, если приложить к этому усилия, не сидеть и не думать, что все появится ниоткуда,

– прокомментировала свое появление Анна Неплях.



Анна Неплях / Фото из инстаграма Анны Неплях

"И знаете, есть люди, которые платят за то, чтобы попасть сюда, бешеные деньги – от 2000 евро до 10000 евро – просто чтобы прикоснуться к этой звездной жизни и окружению, но я горжусь тем, что я не заплатила ни копейки, чтобы выходить на красную дорожку", – добавила модель.

Образы звезд на Каннском кинофестивале