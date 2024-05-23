Для многих девушек Эльза Хоск является настоящей иконой стиля, пишет Fashion 24. Она постоянно потрясает эффектными аутфитами или в повседневных образах, или платьях.

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Образ Эльзы Хоск

На красную дорожку Каннского кинофестиваля Эльза Хоск вышла в красивом платье от бренда Prabal Gurung. Модель выбрала черно-белый вариант платья с шелковой тафтой и драпировкой.

Черное платье подчеркивало стройную талию Эльзы, а верх плавно перешел в две обособленные чашки белого лифа, к которым сзади был пришит длинный белоснежный шлейф.

Перед фотографами модель предстала с распущенными волосами уложенными в легкие кудри и массивном колье из листочков усеянных бриллиантами от Tiffany & Co.

Образ знаменитости дополнил красный маникюр и ярко-красная помада на губах. Стилизацию своего выхода Эльза доверила Дани Мишель – персональной стилистке Кендалл Дженнер и Хейли Бибер.



Безупречный образ Эльзы Хоск / Фото Getty Images

Предыдущий образ Эльзы Хоск

На премьеру фильма "Партенопе" итальянского режиссера Паоло Соррентино Эльза Хоск пришла в черном платье с открытой спиной от бренда SAINT LAURENT.

На светском событии она появилась с длинными волосами, зачесав их в эффектных хвост в духе 80-х годов. Красивый выход шведка дополнила массивными золотыми украшениям: колье, браслетами и серьгами.