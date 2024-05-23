Актриса привлекает к себе много внимания, поскольку в прокат вышел постапокалиптический боевик австралийского режиссера Джорджа Миллера, приквел фильма "Безумный Макс: Дорога гнева". Аня Тейлор-Джой уже появилась на презентации ленты "Фуриоса. Безумный Макс" и вернулась в Америку, посещая различные светские события и шоу.

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Образ Ани Тейлор-Джой

Знаменитость надела потрясающее огненно-красное платье Mugler из коллекции осень - зима 2024. Передняя часть создана из кожи, поэтому имеет довольно эффектный вид. Задняя часть платья украшена ремешками, которые не только обнажали спину, но и часть ягодиц.

Сексуальный образ Аня Тейлор-Джой дополнила высоким хвостом, красными туфлями из бархата и металлическим браслетом.



Впечатляющий образ Ани Тейлор-Джой / Фото Getty Images



Впечатляющий образ Ани Тейлор-Джой / Фото Getty Images

Что известно об Ане Тейлор-Джой

Киноактриса получила известность сыграв главную роль гениальной шахматистки в сериале "Ферзевый гамбит". Именно за эту роль Аня получила свой первый "Золотой глобус".

Свою личную жизнь девушка долгое время скрывала, впрочем в прошлом году стало известно, что она тайно вышла замуж в 2022 году за музыканта Малкольма Макрея.