Акторка привертає до себе багато уваги, оскільки в прокат вийшов постапокаліптичний бойовик австралійського режисера Джорджа Міллера, приквел фільму "Шалений Макс: Дорога гніву". Аня Тейлор-Джой вже з’явилася на презентації стрічки "Фуріоса. Шалений Макс" та повернулася в Америку, відвідуючи різноманітні світські події та шоу.

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Образ Ані Тейлор-Джой

Знаменитість одягнула приголомшливу вогняно-червону сукню Mugler з колекції осінь - зима 2024. Передня частина створена зі шкіри, тож має доволі ефектний вигляд. Задня частина плаття оздоблена ремінцями, які не лише оголювали спину, але й частину сідниць.

Сексуальний образ Аня Тейлор-Джой доповнила високим хвостом, червоними туфлями з оксамиту та металевим браслетом.



Вражаючий образ Ані Тейлор-Джой / Фото Getty Images



Вражаючий образ Ані Тейлор-Джой / Фото Getty Images

Що відомо про Аню Тейлор-Джой

Кіноакторка здобула популярність зігравши головну роль геніальної шахматистки у серіалі "Ферзевий гамбіт". Саме за цю роль Аня отримала свій перший "Золотий глобус".

Своє особисте життя дівчина тривалий час приховувала, втім минулого року стало відомо, що вона таємно вийшла заміж у 2022 році за музиканта Малкольма Макрея.