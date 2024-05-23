54-летняя актриса появилась на красной дорожке в Plaza Toreo Parque Central в роскошном платье, и снова без мужа Бена Аффлека. Впрочем на этот раз Дженнифер больше улыбалась и поражала всех своим потрясающим видом.

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Образ Дженнифер Лопес

Для мероприятия голливудская актриса выбрала белоснежное многослойное шифоновое платье с воланами и большими рукавами от бренда Chloé. Глубокое декольте и высокий разрез на ноге добавили платью сексуальности.

Волосы Дженнифер собрала в пучок, выпустив передние пряди. Актриса любит высокие каблуки, поэтому выбрала лакированные бежевые босоножки. Аутфит довершили длинные серьги и кольца.

На фоне слухов о вероятных проблемах в отношениях, которые уже активно распространяют все СМИ, Дженнифер Лопес опубликовала в своем инстаграме сексуальные кадры, сидя на диване.

Что известно о кризисе в отношениях супругов

Инсайдеры отмечают, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек уже не живут вместе и даже планируют продать совместный дом. Близкие люди к окружению супругов утверждают, что Дженнифер очень любит контролировать Бена, поэтому он решил поставить отношения на паузу, несмотря на то, что между ними двумя все равно еще есть любовь и глубокая связь.