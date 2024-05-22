В рамках Каннского кинофестиваля состоялась вечеринка от ювелирного бренда Chopard. Белла Хадид стала одной из гостей этого гламурного светского мероприятия.

Смотрите также С новой прической: Эльза Хоск восхитила безупречным образом в Каннах

Образ Беллы Хадид в Каннах

Белла Хадид является чрезвычайно популярной моделью. За ее инстаграм-страницей следит более 60 миллионов человек, а папарацци или репортеры не обходят ни одного ее шага, поэтому к созданию образов она подходит очень тщательно.

На вечеринку Chopard манекенщица решила надеть серебристое платье в бельевом стиле от бренда Dsquared2. Несмотря на новые коллекции и популярные фасоны платьев, Белла решила сделать ставку на винтаж и выбрала вещь из коллекции 2006 года.

Платье с V-образным вырезом обнажало зону декольте и спину, а нижнюю часть лифа украшал ряд камней. Сзади платья по спине спадали две удлиненные бретельки усеянные кристаллами. Довершал платье небольшой шлейф.

Белла Хадид подобрала под платье серебристые босоножки, а волосы уложила в элегантную прическу. Усовершенствовать образ ей помогли украшения: удлиненные серьги и колье с бриллиантом.



Белла Хадид показала новый образ в Каннах / Фото Getty Images

Образы звезд на Каннском кинофестивале