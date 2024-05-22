В привычной для себя стилистике жена Джейсона Стейтема показала свой утренний образ в Каннах. 37-летнюю супермодель Рози Хантингтон-Уайтли можно смело назвать иконой стиля.

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Она прославилась безупречным умением одеваться и грамотно подбирать вещи в классическом стиле. Кроме этого, Рози умеет универсальные вещи удачно совместить с последними тенденциями, поэтому на этот раз показала, как можно роскошно выглядеть в белом цвете.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Рози является страстной поклонницей пастельных оттенков и классического белого цвета, поэтому не удержалась и на одном из самых популярных курортов Лазурного побережья продемонстрировала ауфит составленный полностью из белых вещей.

Перед почти 20-миллионной аудиторией модель предстала в белом топе с наслоением ткани и белых классических брюках со стрелками. На пояс Рози повязала белую базовую рубашку и дополнила look молочными босоножками с минималистичными ремешками.

Красавица распустила волосы и выбрала к образу продолговатую сумку кремового оттенка. Модница надела очки-авиаторы с прозрачными линзами и довершила свой образ массивными золотыми браслетами на руке и колье на шее.



Безупречный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели

Монохромный образ пользуется широкой популярностью среди fashion-блогеров инстаграма. Поэтому на украшении известной модницы можно научиться правильному сочетанию вещей. Комбинировать наряды одного цвета достаточно просто, а образ всегда приобретает дороговизну и элегантность, особенно, если он создан в белых тонах.