Знаменитость своим аутфитом доказывает, что безупречно можно выглядеть не только в платье. Британка обожает моду, поэтому без колебаний составляет повседневные или вечерние образы. Супермодель посетила фильм "Вещество" в красивом аутфите, который уже очаровал ее многомиллионную аудиторию в инстаграме.

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Образ Рози Хантингтон-Уайтли в Каннах

Знаменитость решила отдать предпочтение британскому бренду, поэтому выбрала для себя роскошный черный комбинезон с длинной бахромой от дизайнера Виктории Бекхэм. Такой наряд подчеркивал ее фигуру и декольте.

Стилисты зачесали белокурые волосы Рози в пучок, а визажисты сделали эффектный макияж. Чтобы не перегружать аутфит, модель лишь надела продолговатые серьги.



Стильный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели



Роскошный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели

Еще ранее, Рози Хантингтон-Уайтли показала свой первый образ для Каннского кинофестиваля. Она надела длинное белое платье с открытыми плечами и интересным каплевидным вырезом спереди. Как и многие другие звезды, модель сделала кадры в окне из своего номера на фоне Лазурного побережья.

Образы звезд на Каннском кинофестивале