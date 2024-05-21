Знаменитость своим аутфитом доказывает, что безупречно можно выглядеть не только в платье. Британка обожает моду, поэтому без колебаний составляет повседневные или вечерние образы. Супермодель посетила фильм "Вещество" в красивом аутфите, который уже очаровал ее многомиллионную аудиторию в инстаграме.
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Образ Рози Хантингтон-Уайтли в Каннах
Знаменитость решила отдать предпочтение британскому бренду, поэтому выбрала для себя роскошный черный комбинезон с длинной бахромой от дизайнера Виктории Бекхэм. Такой наряд подчеркивал ее фигуру и декольте.
Стилисты зачесали белокурые волосы Рози в пучок, а визажисты сделали эффектный макияж. Чтобы не перегружать аутфит, модель лишь надела продолговатые серьги.
Стильный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели
Роскошный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели
Еще ранее, Рози Хантингтон-Уайтли показала свой первый образ для Каннского кинофестиваля. Она надела длинное белое платье с открытыми плечами и интересным каплевидным вырезом спереди. Как и многие другие звезды, модель сделала кадры в окне из своего номера на фоне Лазурного побережья.
Образы звезд на Каннском кинофестивале
- Jerry Heil на красной дорожке появилась в наряде и прическе, который в сети уже сравнивают с образом британской культовой актрисы Одри Хепберн.
- Белла Хадид появилась в Каннах в прозрачном бежевом платье от Saint Laurent, которое полностью обнажило ее грудь.
- Дженнифер Лопес появилась на Каннском кинофестивале без Бена Аффлека. Она надела белый топ, который сочетала с длинной черной юбкой.