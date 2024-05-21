Знаменитість своїм аутфітом доводить, що бездоганно можна виглядати не лише в сукні. Британка обожнює моду, тож без вагань складає повсякденні чи вечірні образи. Супермодель відвідала фільм "Речовина" в красивому аутфіті, який вже зачарував її багатомільйонну аудиторію в інстаграмі.
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Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі в Каннах
Знаменитість вирішила віддати перевагу британському бренду, тож обрала для себе розкішний чорний комбінезон з довгою бахромою від дизайнерки Вікторії Бекхем. Таке вбрання підкреслювало її фігуру та декольте.
Стилісти зачесали біляве волосся Розі у пучок, а візажисти зробили ефектний макіяж. Щоб не перевантажувати аутфіт, модель лише одягнула подовгасті сережки.
Стильний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі
Розкішний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі
Ще раніше, Розі Гантінгтон-Вайтлі показала свій перший образ для Каннського кінофестивалю. Вона одягнула довгу білу сукню з відкритими плечима та цікавим каплеподібним вирізом спереду. Як і багато інших зірок, модель зробила кадри у вікні зі свого номера на тлі Лазурового узбережжя.
Образи зірок на Каннському кінофестивалі
- Jerry Heil на червоній доріжці з’явилася у вбранні та зачісці, який в мережі вже порівнюють з образом британської культової акторки Одрі Гепберн.
- Белла Хадід з’явилася в Каннах у прозорій бежевій сукні від Saint Laurent, яка повністю оголила її груди.
- Дженніфер Лопес з’явилася на Каннському кінофестивалі без Бена Аффлека. Вона одягнула білий топ, який поєднала з довгою чорною спідницею.