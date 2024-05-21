Фешн-експерт часто ділиться зі своїми підписницями порадами щодо вибору певного вбрання на святкові події або ж розповідає про трендові позиції одягу, актуальні кольори чи старомодне речі, які треба викинути з шафи.

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Цього разу дизайнер вирішив допомоги дівчатам з гардеробом на спекотні дні, тож детально розповів про кольори та фасони, які будуть в моді влітку 2024 року.

Колір вершкового масла

Найперше на що звернув увагу Андре Тан – на популярний колір, який пануватиме влітку. За його словами, епоха яскраво-червоного повільно підходить до кінця. Це означає, що на піку популярності буде ніжний і сонячний жовтий.

Обирайте вбрання до свого гардероба кольору вершкового масла. Про цей відтінок вже писали всі модні видання, тож справді, в новому літньому сезоні нам без нього не обійтися.



Стильні речі на літо 2024 / Фото з інстаграму Андре Тана

Летючі тканини

Основу вашого гардероба залюбки можуть складати легкі й повітряні речі. Це можуть бути блузки, сукні, спідниці та костюми. Обирайте для себе пастельні тони, які підкреслять жіночність.



Актуальні речі на літо 2024 / Фото з інстаграму Андре Тана

Білизняний стиль

"Романтичні сукні-комбінації, елегантні топи-бюстьє, мереживні деталі, шовкові накидки, та навіть напівпрозорі бра - все це буде в моді цього літа. Але не забудьте про баланс! Поєднуйте чуттєві речі з більш стриманими елементами, наприклад, з об’ємними піджаками, класичними штанами або грубими черевиками", – написав Андре Тан.



Цікаві речі на літо 2024 / Фото з інстаграму Андре Тана

Спідниці-балони

Такий фасон спідниць цього сезону є особливо актуальним. Щоб створити контраст, носіть їх з масивним взуттям чи футболками оверсайз.



Модні речі на літо 2024 / Фото з інстаграму Андре Тана

Флористика

Цього року в моді не лише квітковий принт, але й квіткові аплікації на вбранні чи аксесуари у формі квітів.



Стильні речі на літо 2024 / Фото з інстаграму Андре Тана

Додаткові поради Андре Тана

Розібравшись з трендовими речима на літо, радимо звернути увагу на образи, які порекомендував Андре Тан на випускний. Дизайнер розповів не лише про сукні, але й про красиві костюми та комбінезони, які можуть одягнути 11-класники на випускний вечір.