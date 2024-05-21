Фэшн-эксперт часто делится со своими подписчицами советами по выбору определенного наряда на праздничные события или рассказывает о трендовых позициях одежды, актуальные цвета или старомодные вещи, которые надо выбросить из шкафа.

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На этот раз дизайнер решил помочь девушкам с гардеробом на жаркие дни, поэтому подробно рассказал о цветах и фасонах, которые будут в моде летом 2024 года.

Цвет сливочного масла

Первое на что обратил внимание Андре Тан – на популярный цвет, который будет царить летом. По его словам, эпоха ярко-красного медленно подходит к концу. Это означает, что на пике популярности будет нежный и солнечный желтый.

Выбирайте наряды к своему гардеробу цвета сливочного масла. Об этом оттенке уже писали все модные издания, так что действительно, в новом летнем сезоне нам без него не обойтись.



Стильные вещи на лето 2024 / Фото из инстаграма Андре Тана

Летучие ткани

Основу вашего гардероба охотно могут составлять легкие и воздушные вещи. Это могут быть блузки, платья, юбки и костюмы. Выбирайте для себя пастельные тона, которые подчеркнут женственность.



Актуальные вещи на лето 2024 / Фото из инстаграма Андре Тана

Бельевой стиль

"Романтические платья-комбинации, элегантные топы-бюстье, кружевные детали, шелковые накидки, и даже полупрозрачные бра - все это будет в моде этим летом. Но не забудьте о балансе! Сочетайте чувственные вещи с более сдержанными элементами, например, с объемными пиджаками, классическими брюками или грубыми ботинками", – написал Андре Тан.



Интересные вещи на лето 2024 / Фото из инстаграма Андре Тана

Юбки-баллоны

Такой фасон юбок в этом сезоне особенно актуален. Чтобы создать контраст, носите их с массивной обувью или футболками оверсайз.



Модные вещи на лето 2024 / Фото из инстаграма Андре Тана

Флористика

В этом году в моде не только цветочный принт, но и цветочные аппликации на одежде или аксессуары в форме цветов.



Стильные вещи на лето 2024 / Фото из инстаграма Андре Тана

Дополнительные советы Андре Тана

Разобравшись с трендовыми вещами на лето, советуем обратить внимание на образы, которые порекомендовал Андре Тан на выпускной. Дизайнер рассказал не только о платьях, но и о красивых костюмах и комбинезонах, которые могут одеть 11-классники на выпускной вечер.