Поки що зіркове подружжя ніяк не коментує розрив стосунків, однак інсайдери, які близькі до оточення пари, зазначають, що Бен Аффлек бідкається на постійний контроль з боку Дженніфер та навіть виїхав з їхнього спільного будинку.

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Попри ймовірні проблеми в особистому житті, Дженніфер Лопес не пропускає важливих подій та вже зачарувала публіку своїм виходом в Каннах.

Образ Дженніфер Лопес на Каннському кінофестивалі

Акторка завітала на прем’єру бойовика "Атлас" від режисера Бреда Пейтона. Саме у цьому фільмі зірка зіграла головну роль. Для стильного виходу Дженніфер Лопес обрала чорно-білий комплект, який складається з топу та довгої спідниці.

Верх аутфіту був наче вкорочений корсет з відкритими плечима, однак приховував зону декольте. А от спідниці на високій посадці в довжині максі нагадувала популярний раніше фасон риб’ячого хвоста з додатковим нашаруванням тканини на самому подолі.

Акторка обожнює діаманти, тому вдосконалила свій look за допомогою масивних сережок, кольє та каблучок з діамантами. Стилісти зібрали волосся Дженніфер у високий пучок, а візажисти зробили ефектний макіяж. Довершив образ зірки чорний клатч у вигляді овалу.



Стильний образ Дженніфер Лопес / Фото Getty Images

Образи зірок на Каннському кінофестивалі