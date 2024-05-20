Насправді ж, модниці вже давно ділову естетику обирають для своїх щоденних прогулянок. У класичному вбранні вони вбачають велике поле для експериментів. Щоб дізнатися, що ж одягати в офіс в теплу пору та як урізноманітнювати виходи в офіс – придивіться до їхніх аутфітів.

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Сорочка в смужку

Біла сорочка – це класика, а от для того, щоб образ був цікавішим – приміряйте сорочку в смужку. Поєднуйте її з довгою спідницею, штанами палаццо чи базовими джинсами і вмить побачите вражаючий ефект.



Актуальні образи в офіс 2024 / Фото Pinterest

Сатинова спідниця

Майже ніяка компанія в сучасному світі не застосовує офісних правил щодо одягу, тому замість класичної спідниці-олівця обирайте виріб з сатину чи шовку в довжині міді або максі. Такі спідниці гарно поєднуються з сорочками, топами, джемперами та різноманітним взуттям – від босоніжок й балеток до кросівок.



Цікаві образи в офіс 2024 / Фото Pinterest

Жилетка

Окрім ділового поєднання жилетки зі штанами, спробуйте додати різноманітності цьому елементу гардероба завдяки джинсам, шкіряним штанам, карго чи шортам. Жилетка настільки ж добре поєднається з будь-яким низом, як і футболка чи майка.



Стильні образи в офіс 2024 / Фото Pinterest

Офісні образи врятують аксесуари. Лінійка прикрас в срібному та золотому кольорі стане чудовим способом внести різноманіття в аутфіт. Поєднуйте габаритні прикраси з мінімалістичними та навіть міксуйте срібло із золотом.