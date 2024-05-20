19 травня голлівудська акторка з’явилася на фотоколі хоррора "Речовина" від режисера Коралі Фаржеа, у якому вона зіграла головну роль.

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Образ Демі Мур

Знаменитість одягнула сукню-бюстьє чорного кольору з вирізами зверху. Плаття нагадувало корсет та пишну спідницю. Аутфіт Демі Мур доповнив тонкий пояс на талії з квітковою аплікацією, який підкреслив її талію.

Зірка кінофільмів довершила look чорними туфлями, розпустила довге, пряме волосся та одягнула сонцезахисні окуляри. На фото вона позувала з домашнім улюбленцем – собачкою чихуахуа.

У неймовірній сукні червоного кольору з лелітками Демі Мур завітала на прем'єру фільму "Різновиди доброти" режисера Йоргоса Лантімоса. Красуня обрала для червоної доріжки сукню від Armani Prive.

Окрім того, знаменитість одягнула ще одну сукню всіяну лелітками, але вже відтінку морської хвилі. Демі Мур обрала для себе плаття без бретельок від Balenciaga з колекції осінь – зима 2024. Образ акторки доповнювало розкішне кольє на шиї від Chopard з блакитними діамантами.

Що цікаво, востаннє Демі Мур приїжджала до Канн 1997 року. Тоді вона відвідала кінофестиваль зі своїм чоловіком Брюссом Віллісом, завітавши на прем’єру фільму "П’ятий елемент".