У своєму віці Демі Мур надихає бездоганною формою, сяючим виглядом та красивими образами. Акторка активно співпрацює зі стилістом, який допомагає їй підкреслювати вбранням фігуру.
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Образ Демі Мур
Голлівудська зірка одягнула костюм від NINA RICCI, який складався з розкішного жакета та штанів. Блейзер був оздоблений масивними плечиками, відкритим декольте, кишенями та вставками чорної тканини з мереживом. Під низ акторка одягнула бра, яке підкреслило її бюст.
На низ Демі Мур одягнула штани кльош повністю з прозорої мереживної тканини чорного кольору. Аутфіт зірки доповнило взуття від бренду Christian Louboutin та прикраси від Cartier.
Як завжди, акторка постала перед камерами з довгим розпущеним волоссям та ефектним макіяжем, який підкреслював її красу. За інстаграм-сторінкою Демі Мур стежать понад 800 тисяч прихильників, які вже встигли засипати зірку позитивними компліментами та зазначити, що вона має бездоганний вигляд на свої роки.
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