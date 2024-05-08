Знаменитість має бездоганний смак в одязі та постійно демонструє розкішні образи. У її арсеналі образів завжди знаходиться місце для розкішних суконь та стильних й молодіжних речей.

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Образ королеви Ранії

На важливу подію Її Величність створила монохромний аутфіт. Перед великою аудиторією вона з’явилася в базовій нюдовій майці, яку доповнила зверху вкороченим жакетом від французького бренду Jacquemus. Коштує така річ на сайті бренду 1000 доларів.

На низ Ранія одягнула широкі штани палаццо молочного кольору від американської марки SIMKHAI. Образ королеви довершили туфлі-човники з абстрактним принтом та золотими підборами від Dior.

Королева розпустила волосся та вклала його в кучері, а на обличчі зробила макіяж, який підкреслює її погляд, губи нафарбувала рожевою помадою.

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