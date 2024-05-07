Стилісти хотіли, щоб перша поява Шакіри на Балі Інституту костюма була феєричною. Заради підбору вбрання, креативний директор бренду Carolina Herrera Уес Гордон навіть кілька разів прилітав до виконавиці у Маямі на примірки.

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Шакіра вперше з’явилася на Met Gala

Співачка та дизайнер зупинили свій вибір на витонченій червоній сукні-колонці з геометричними вирізами та накидкою. Для її виготовлення було використано трохи менше 100 метрів тканини.

Ця сукня вдало пікреслює її тіло – зону плечей та відкритих рук, декольте й довгих ніг. Вбрання з вирізами збоків доповнювала масивна квітка з камінчиками та з червоним дорогоцінним каменем посередині, а додатковою родзинкою стала накидка з драпіруванням у вигляді бутона троянди.

Образ Шакіри доповнили високі босоніжки на підборах з сатину. Волосся карамельного відтінку співачка вклала у легкі хвильки, а гламурний образ довершила діамантовим намистом та сережками з каблучкою.

В мережі користувачі вже жартують, що такий вихід є доволі ефектним та навіть нагадує славнозвісну "сукню помсти" принцеси Діани. Лише Шакіра обрала для себе ефектний яскравий колір замість чорного плаття.



Шакіра вперше прийшла на Met Gala / Фото Getty Images

Що відомо про бал Met Gala

Модний захід Met Gala – це бенефіс Інституту костюма. Він заснований головною редакторкою Vogue Анною Вінтур, щоб зібрати гроші для музею моди. Цю вечірку ще називають Оскаром моди. На подію можна потрапити виключно через запрошення, а квитки коштують надзвичайно дорого. Вхід на модну подію може сягати 75 тисяч доларів (приблизно 3 мільйони гривень).