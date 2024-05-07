Стилисты хотели, чтобы первое появление Шакиры на Бале Института костюма было феерическим. Ради подбора наряда, креативный директор бренда Carolina Herrera Уэс Гордон даже несколько раз прилетал к исполнительнице в Майами на примерки.

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Шакира впервые появилась на Met Gala

Певица и дизайнер остановили свой выбор на изящном красном платье-колонке с геометрическими вырезами и накидкой. Для его изготовления было использовано чуть менее 100 метров ткани.

Это платье удачно подчеркивает ее тело – зону плеч и открытых рук, декольте и длинных ног. Наряд с вырезами по бокам дополнял массивный цветок с камешками и с красным драгоценным камнем посередине, а дополнительной изюминкой стала накидка с драпировкой в виде бутона розы.

Образ Шакиры дополнили высокие босоножки на каблуке из сатина. Волосы карамельного оттенка певица уложила в легкие волны, а гламурный образ довершила бриллиантовым ожерельем и серьгами с кольцом.

В сети пользователи уже шутят, что такой выход довольно эффектный и даже напоминает знаменитое "платье мести" принцессы Дианы. Только Шакира выбрала для себя эффектный яркий цвет вместо черного платья.



Шакира впервые пришла на Met Gala / Фото Getty Images

Что известно о бале Met Gala

Модное мероприятие Met Gala – это бенефис Института костюма. Он основан главным редактором Vogue Анной Винтур, чтобы собрать деньги для музея моды. Эту вечеринку еще называют Оскаром моды. На событие можно попасть исключительно по приглашению, а билеты стоят очень дорого. Вход на модное событие может достигать 75 тысяч долларов (примерно 3 миллиона гривен).