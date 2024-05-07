Fashion-издания уже пишут, что Зендея была лучше всего одетой на светском событии Met Gala. Актриса решила продемонстрировать не только одно платье, а сразу два, которые выглядят невероятно красиво. Эти платья являются винтажными, поэтому сразу приковали к себе взгляд модных экспертов.

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Зендея в Maison Margiela

Для первого выхода актриса выбрала зеленое платье с блестками, которое окутывала синяя органза. Это платье разработал креативный директор Maison Margiela Джон Гальяно для коллекции высокой моды весна – лето 1999 года.

Платье было украшено зелеными гроздьями винограда, цветами и птицей в области шеи, чтобы подчеркнуть тему бала "Сад времени". Образ дополняла шляпка с большим пером, а визажисты решили добавить драматичности образу благодаря насыщенному макияжу с акцентом на красно-черные веки и темно-бордовую помаду.



Зендея в винтажном платье на Met Gala / Фото Getty Images

Зендея в Givenchy

Перед закрытием красной дорожки Зендея решила продемонстрировать еще один образ. Она появилась в черном платье из коллекции Givenchy 1996 года. Главной изюминкой образа стала ее шляпа в виде цветочного букета в черной обертке.

Викторианское платье из тафты и винтажный головной убор с цветами Philip Treacy от кутюр 2007 года – это идеальный наряд для темы и дресс-кода Met Gala. Платье состояло из пышной юбки и длинного шлейфа и верха под корсет на длинный рукав, который открывал зону плеч.



Зендея в винтажном платье на Met Gala / Фото Getty Images

Такое грандиозное возвращение в невероятных платьях действительно приковало внимание всех. Зендая дебютировала на Met Gala в 2015 году и посещала событие ежегодно до 2019 года.

Она запомнилась образами в платье-кольчуге Versace в стиле Жанны д'Арк в 2018 году и сногсшибательным желто-красным бальным платьем с цветочным принтом от Dolce&Gabbana в 2017 году. Из-за пандемии и работы актриса взяла 5-летний перерыв, впрочем триумфально вернулась на самое модное событие года.