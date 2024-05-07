Fashion-видання вже пишуть, що Зендея була найкраще вдягненою на світській події Met Gala. Акторка вирішила продемонструвати не лише одне плаття, а одразу два, які виглядають неймовірно красиво. Ці сукні є вінтажними, тож одразу прикували до себе погляд модних експертів.

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Зендея у Maison Margiela

Для першого виходу акторка обрала зелене плаття з блискітками, яке огортала синя органза. Це плаття розробив креативний директор Maison Margiela Джон Гальяно для колекції високої моди весна – літо 1999 року.

Сукня була прикрашена зеленими гронами винограду, квітами та птахом в області шиї, щоб підкреслити тему балу "Сад часу". Образ доповнював капелюшок з великим пером, а візажисти вирішили додати драматичності образу завдяки насиченому макіяжу з акцентом на червоно-чорні повіки та темно-бордову помаду.



Зендея у вінтажній сукні на Met Gala / Фото Getty Images

Зендея у Givenchy

Перед закриттям червоної доріжки Зендея вирішила продемонструвати ще один образ. Вона з’явилася в чорній сукні з колекції Givenchy 1996 року. Головною родзинкою образу став її капелюх у вигляді квіткового букету в чорній обгортці.

Вікторіанська сукня з тафти та вінтажний головний убір із квітами Philip Treacy від кутюр 2007 року – це ідеальне вбрання для теми та дрес-коду Met Gala. Сукня складалася з пишної спідниці та довгого шлейфу та верху під корсет на довгий рукав, який відкривав зону плечей.



Зендея у вінтажній сукні на Met Gala / Фото Getty Images

Таке грандіозне повернення у неймовірних сукнях і справді прикувало увагу всіх. Зендая дебютувала на Met Gala у 2015 році та відвідувала подію щороку до 2019 року.

Вона запам’яталася образами в сукні-кольчузі Versace у стилі Жанни д’Арк у 2018 році та карколомною жовто-червоною бальною сукнею з квітковим принтом від Dolce&Gabbana у 2017 році. Через пандемію та роботу акторка взяла 5-річну перерву, втім тріумфально повернулася на наймоднішу подію року.