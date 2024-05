Художниця по костюмах кілька років співпрацює з Таню Муіньо та отримала номінацію MTV Video Music Awards за Роботу над образами для кліпу "Won’t stand up" легендарного гурту MUSE, співпрацювала зі такими гуртами як Stromae та Bring Me The Horizon.

Стилістка розповіла, що одразу бачила на Яні сукню Діви, вона мала бути матовою, щоб підкреслити її порцелянову шкіру, а ніжність плаття захотіла відтінити металевою деталлю.

Я працювала з архівами і розбирала одяг на іконічних зображеннях. І в образах архангела Михаїла, захисника Києва, я побачила часте використання обладунку на плечі. Це і стало останнім аргументом для втілення Armour Couture в елементах костюму,

– зазначила Маргарита Шекель.

Щодо образу alyona alyona, то спочатку задум був інший, але згодом стилістка вирішила згармонізувати двох виконавець та обрала для співачки теж сильний та войовничий образ.

Для реалізації задуму Маргарита Шекель звернулася до українських дизайнерок Людмили Седляр і Вікторії Заграфової, засновниць відомого бренду LuVi.

Образ Jerry Heil

Для створення сукні пішло 20 метрів прозорої матової тканини. Її драпірували вручну та оздоблювали вишивкою – маленькими чорними хрестиками.

Плече-обладунок

Одеський ювелір Андрій Чорногор відтворив плече-обладунок в металі. "Jerry доводилося терпіти певні незручності і навіть біль, але вийшло дуже гарно, і ця деталь виглядає справжньою", – зазначив бренд LuVi.

Прикраси

Войовничий образ співачки підкреслили прикраси, які обрала для неї Маргарита Шекель. Їх розробила засновниця бренду металевих прикрас SFURATO Катерина Тутєрова.

Це був масивний браслет, який нагадує нарукавник лицарської рукавиці, а також довга моносережка із оберегом – оком Фатіми.

Образ alyona alyona

Кейп-кімоно

Цей кейп-кімоно став найяскравішою деталлю в образі alyona alyona. Він довершений накладними деталями на плечах, які нагадують обладунки. Вони надали образу певної войовничості і поєднати з образом Jerry Heil. Пошили кейп з шовку кольору холодної сталі із перлинним переливом.

Аксесуари та прикраси

На перших секундах своєї появи, виконавиця була схожа на самурая та войовничо дістала з волосся заколку-меч. Цю прикрасу для реперки створила також дизайнерка Катерина Тутєрова. Її персні теж перегукувалися з лицарськими обладунками та були створені в естетиці лицарів.

Спеціально для українського виступу на Євробаченні кастомізовані персні створила польська дизайнерка Маріанна Клімажка.

А от авторкою кольчуги стала українська дизайнерка Олена Романова. Цю річ виготовили зі сталевих 10 тисяч воронечих кілець, яка важила 3 кілограми.

Додамо, після потужного виступу у першому півфіналі alyona alyona та Jerry Heil піднялися на третю позицію з шансом на перемогу в 9%. За ними йдуть представники Ірландії Bambie Thug з треком Doomsday Blue, а п'ятірку лідерів наразі закриває італійка Анджеліна Манго.